Ao quinto jogo no campeonato, esta época, contra equipas do topo da tabela, o Sporting voltou a não conseguir vencer.

Os leões empataram a um golo no Clássico com o FC Porto, já depois de, na primeira volta da Liga, terem perdido em casa com os dragões (2-1). Além disso, a equipa de Rui Borges empatou os restantes jogos que disputou diante de Benfica (1-1), Sp. Braga (1-1) e Gil Vicente (1-1), os conjuntos que compõem o top-5 do campeonato. Importa ainda lembrar que o Sporting perdeu a Supertaça diante do Benfica (1-0).

A sina de Rui Borges diante do FC Porto também continua. Em nove jogos contra os dragões, o técnico de Mirandela só venceu por uma ocasião (em 2024/25, nas meias-finais da Taça da Liga), porém, nunca conseguiu bater o FC Porto em jogos da Liga.

Em seis tentativas no campeonato (três com o Sporting, uma com o V. Guimarães e duas com o Moreirense), Rui Borges tem quatro derrotas e dois empates. Se, com as equipas do Minho, a superioridade dos dragões foi quase sempre evidente, desde que está ao serviço do Sporting, Rui Borges, tal e qual como referiu em conferência de imprensa, tem dividido os jogos – dois empates a um golo, uma vitória por 1-0 e uma derrota por 2-1.