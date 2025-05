Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o bicampeonato:

[Que conversa teve com o plantel do Sporting quando chegou para motivar um plantel que estava a passar por um momento difícil?]

«Entrei com a minha alegria do dia a dia, a minha felicidade, a minha ambição e orgulho em cada um deles. Enquanto treinador de outra equipa via neles uma grande qualidade individual e coletiva. E foi apenas fazê-los voltar a acreditar que são bons, diferentes e muito especiais. A minha gratidão para com eles vai ser eterna.

O treinador que eu fui do Mirandela sou agora como treinador do Sporting. O meu dia a dia é o mesmo, a minha forma de lidar com as pessoas é exatamente a mesma, o meu caráter e os meus valores.

Houve jogadores muito importantes. O Esgaio não jogou muito, mas foi importantíssimo nesta caminhada por tudo o que diariamente à equipa e pelo que obriga os colegas a darem diariamente. Às vezes não damos valor a essa malta, que se calhar é a mais-valia do grupo.»

«O futebol não é só jogar bonito, não é só sermos os melhores na faladura ou na comunicação. Falaram nestes 15 dias muito da comunicação. Fizeram-me um favor nestes 15 dias, porque tiraram o foco dos jogadores. Sou mau comunicador em alguns momentos, faz parte. Mas foi muito importante tirarem o foco dos jogadores nestes 15 dias. Focaram-se muito no treinador, e bem, e eles foram confiantes para o jogo da luz. Hoje a ansiedade era diferente…»