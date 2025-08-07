Ruben Amorim, anterior treinador do Sporting, queria plantéis curtos. Rui Borges não se importa que sejam maiores, até porque na segunda metade da época passada teve de lidar com uma onda de lesões que podia ter comprometido a conquista dos objetivos traçados.

Questionado sobre a gestão das muitas opções para o eixo defensivo, o treinador do Sporting garantiu estar feliz, até porque, lembrou, a época vai ser longa e exigente. «Para mim, as soluções existem. E temos de dar resposta. A época vai ser longa, com muitos jogos e competições, e temos de estar preparados. E temos de ter cada vez mais e melhores soluções. É sempre nessa perspetiva que temos acrescentado. Temos um plantel com cinco centrais, mais o Matheus, mas ele, para mim, também é lateral e jogou nessa posição comigo. Há jogadores que dão várias soluções e o Quaresma é igual: tem muitas condições e dá-nos soluções diferentes e coisas diferentes do Ivan [Fresneda], do Vagiannidis e do resto dos centrais. Estou feliz com o plantel e com as soluções que temos. Não me mete confusão nenhuma», disse na antevisão ao jogo com o Casa Pia, a contar para a 1.ª jornada da Liga.

O treinador do Sporting foi depois questionado sobre o eventual excesso de soluções para as laterais, que foram reforçadas nesta semana por mais dois jogadores: Ricardo Mangas, para a esquerda, e Vagiannidis, para a direita. Haverá espaço para todos? «O mercado também nos vai dizer isso. Estão todos a treinar com o grupo e são todos solução neste momento. Não estou nada preocupado e, como disse, temos de dar reposta a muitas coisas. Há jogadores que fazem várias posições, por isso dão soluções, dores de cabeça ao treinador, mas sobretudo deixam-me tranquilo em relação ao futuro», referiu.

Rui Borges falou também, mais ao detalhe, sobre a condição dos mais recentes jogadores do Sporting. «São duas soluções para as laterais. São jogadores que já tínhamos identificado: equipa técnica e estrutura. O Vagiannidis já estava bastante referenciado há algum tempo e são jogadores que acrescentam algum valor ao plantel para conseguirmos dar resposta às competições em que estarem inseridos ao longo da época. Queremos ter cada vez mais soluções para conseguirmos dar essa resposta. (...) Se estão prontos para jogar? O Mangas já estava em jogos oficiais. O Vagiannidis também já tinha minutos pelo Panathinaikos e por isso são dois jogadores que estão fisicamente preparados. Têm de entrar no conhecido coletivo, mas estão física e mentalmente capazes.», disse, sem responder a uma questão relacionada com Jota Silva, que poderá chegar aos leões.

«Não é jogador do clube e não falo em relação a ele. Mas uma coisa é certa: estamos cientes do que precisamos e há uma sintonia clara entre equipa técnica e estrutura desde sempre.