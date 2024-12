Fim de linha para João Pereira. Rui Borges é o homem que se segue em Alvalade e já tem data de apresentação marcada – às 9h da manhã desta quinta-feira, no dia seguinte ao Natal.

Borges apresentar-se-á diante dos sportinguistas pela primeira vez enquanto treinador principal no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade. Não será o mesmo sítio onde Ruben Amorim e João Pereira fizeram a conferência de imprensa de apresentação (hall VIP de Alvalade).

Com o acordo já fechado entre todas as partes, tal como foi escrito pelo Maisfutebol nesta quarta-feira, finalizam-se os detalhes burocráticos para se que cumpra a mudança no banco de suplentes.

O primeiro treino orientado pelo técnico de 43 anos acontece na tarde de quinta-feira, na Academia de Alcochete, depois de cumpridos três dias de folga natalícia. Substitui João Pereira no cargo (esteve cerca de um mês e meio como treinador da equipa principal).

Borges cumpria a primeira época no Vitória de Guimarães. Soma 18 vitórias em 30 jogos, repartidos pelas competições nacionais e a Liga Conferência. Já orientou o Moreirense, Mafra, Vilafranquense, Nacional ou Académico de Viseu.