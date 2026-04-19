Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota frente ao Benfica, por 2-1, no dérbi de Alvalade, que deve ter custado aos leões o sonho de revalidar o título de campeão.

O jogo de quarta-feira no Dragão

«Disse sempre que a Liga dos Campeões não mexia com a equipa, pelo contrário, só nos motivava, por tudo o que fomos capazes de fazer perante um grande Arsenal. Depois acredito que hoje durante a noite esta derrota ainda possa criar alguma tristeza. Faz parte, é natural e temos de saber lidar com ela. Mas a partir da manhã temos de pensar já no próximo jogo, que é quarta-feira. Podemos disputar mais uma final e é nisso que temos de nos focar, é nisso que temos de ligar a equipa, para ser capaz de dar uma grande resposta. Até em termos do cansaço, como eu disse físico e mental, porque temos menos de um dia para descansar até o jogo do Dragão, vamos dar uma boa resposta, não tenho dúvida nenhuma disso.»

Porque é que não ganhou aos grandes?

«O futebol é isto. Respondi ontem da mesma forma. É perceber porque é que não ganhámos, porque nós não perdemos os jogos todos. É perceber porque é que não ganhámos, porque é que de um ano para o outro as coisas mudaram, porque é que não ganhámos tanto aos grandes e é lidar, porque o futebol é mesmo isto.»