O Sporting oficializou pouco depois das 09h00 desta quinta-feira, 26 de dezembro, a contratação de Rui Borges, que sucede a João Pereira no comando técnico dos leões.

A chegada do novo técnico foi confirmado pelo clube leonino à CMVM. De acordo com o comunicado, os leoninos chegaram a acordo com o Vitória para a contratação de Rui Borges por 4,1 milhões de euros.

Além do treinador transmontano, Tiago Aguiar, Ricardo Chaves, Fernando Alves e José Meireles deixam Guimarães e mudam-se para Alvalade. O contrato de Rui Borges e da restante equipa técnica é válido até 2026, ou seja, por ano e meio. O Sporting salvaguarda ainda a opção de prolongar os vínculos por até 2027.

O treinador, de 43 anos, chega a Alvalade após passagens por Mirandela, Académico de Viseu, Académica, Nacional, Vilafranquense e Moreirense, além de Vitória.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, vem informar o mercado que chegou a acordo com a Vitória Sport Clube – Futebol, SAD para a contratação do treinador Rui Manuel Gomes Borges, bem como dos treinadores adjuntos Tiago Manuel Barroso Valtelhas de Aguiar, Ricardo Alberto Medeiros Chaves, Fernando Manuel Nascimento Alves e José Pedro Ferreira Gaspar Lage Meireles, mediante a celebração de contratos de trabalho como treinadores da equipa principal sénior de futebol da Sporting SAD, válidos até ao dia 30 de Junho de 2026, prorrogáveis até 30 de Junho de 2027, em função da obtenção de objectivos desportivos ou por opção da Sporting SAD.

Em contrapartida do acordo celebrado com a Vitória Sport Clube – Futebol, SAD a Sporting SAD pagará o valor total de € 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil euros).»