O Sporting voltou à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, este domingo, depois do treino de sábado, para preparar a receção aos alemães do Borussia Dortmund, referente à primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em nota oficial emitida pelos leões, este domingo, é referido que o plantel realizou um treino de recuperação, dividido entre o ginásio e o relvado.

De fora estão os ainda lesionados Nuno Santos (rotura do tendão rotuliano), Pedro Gonçalves (lesão muscular) e Geny Catamo (entorse do tornozelo direito). Não foi esclarecida a situação do jovem médio João Simões, que saiu lesionado no clássico frente ao FC Porto, na sexta-feira.

Está agendado para segunda-feira um novo treino, às 10h30, com os habituais 15 minutos abertos à comunicação social. Para as 18h15 está agendada a conferência de imprensa de antevisão do treinador Rui Borges e de um jogador.

A receção ao Borussia Dortmund está agendada para as 20 horas de terça-feira, no Estádio José de Alvalade. Pode seguir o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.