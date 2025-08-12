O Sporting treinou esta terça-feira em Alcochete, na Academia Cristiano Ronaldo, com olhos postos na receção ao Arouca.

Não houve qualquer atualização relativamente ao boletim clínico, com Nuno Santos, Daniel Bragança, Maxi Araújo e Ousmane Diomande a desfalcarem a equipa de Rui Borges.

Os leões regressam aos trabalhos na manhã de quinta-feira, depois de gozarem uma folga.

A partida da segunda jornada da Liga, em Alvalade, está marcada para domingo, às 20h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.