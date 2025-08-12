Sporting
Sporting: pupilos de Rui Borges treinam com olhos postos no Arouca
Leões folgam na quarta-feira e voltam aos treinos nos dias seguintes
O Sporting treinou esta terça-feira em Alcochete, na Academia Cristiano Ronaldo, com olhos postos na receção ao Arouca.
Não houve qualquer atualização relativamente ao boletim clínico, com Nuno Santos, Daniel Bragança, Maxi Araújo e Ousmane Diomande a desfalcarem a equipa de Rui Borges.
Os leões regressam aos trabalhos na manhã de quinta-feira, depois de gozarem uma folga.
A partida da segunda jornada da Liga, em Alvalade, está marcada para domingo, às 20h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.
