Sporting
Há 2h e 16min
Sporting: Rui Borges com três ausências antes do Estoril
Rui Silva, Diomande e Geny Catamo continuam a recuperar das respetivas lesões
RC
RC
O Sporting deu início à preparação para a visita ao reduto do Estoril, esta quinta-feira, e o destaque vai para as ausências de Rui Silva, Diomande e Geny Catamo.
Rui Borges chamou os jovens Samuel Justo e Mauro Couto para completarem o grupo de trabalho que treinou na Academia Cristiano Ronaldo.
O Estoril-Sporting está agendado para sábado, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota. O técnico leonino faz a antevisão ao jogo nesta sexta-feira, pelas 12h30, em Alcochete.
