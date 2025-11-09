Rui Borges concedeu um período de descanso ao plantel do Sporting, após a vitória nos Açores.

A equipa leonina chegou a Lisboa na manhã deste domingo e o regresso aos treinos está marcado para a próxima quinta-feira.

Os leões não esclareceram a gravidade da lesão de Pedro Gonçalves, que teve de ser substituído com queixas diante do Santa Clara.

O Sporting, que vai ter vários jogadores ausentes devido aos compromissos das seleções, volta a entrar em campo a 22 de novembro, a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, diante do Marinhense.