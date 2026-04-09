O Sporting continua a preparar a visita ao reduto do Estrela da Amadora, em duelo a contar para a 29.ª jornada da Liga.

A equipa treinou normalmente às ordens de Rui Borges e, depois da derrota frente ao Arsenal por 1-0, os leões procuram regressar às vitórias. Os trabalhos prosseguem na manhã de sexta-feira, com a conferência de antevisão marcada para as 12h30.

A deslocação à Reboleira, recorde-se, está marcada para as 20h30 de sábado, 11 de abril. Pode acompanhar aqui, ao minuto, no Maisfutebol.