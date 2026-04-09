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Há 26 min
Sporting segue na preparação ao Estrela da Amadora
Leões treinam na máxima força antes da visita ao 14.º classificado
AL
Leões treinam na máxima força antes da visita ao 14.º classificado
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O Sporting continua a preparar a visita ao reduto do Estrela da Amadora, em duelo a contar para a 29.ª jornada da Liga.
A equipa treinou normalmente às ordens de Rui Borges e, depois da derrota frente ao Arsenal por 1-0, os leões procuram regressar às vitórias. Os trabalhos prosseguem na manhã de sexta-feira, com a conferência de antevisão marcada para as 12h30.
A deslocação à Reboleira, recorde-se, está marcada para as 20h30 de sábado, 11 de abril. Pode acompanhar aqui, ao minuto, no Maisfutebol.
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