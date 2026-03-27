O Sporting recebeu e venceu o 1º Dezembro por 2-1, em jogo particular realizado na manhã desta sexta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Os golos da equipa treinada por Rui Borges, ante o adversário que disputa a fase de permanência na Liga 3, foram apontados por Hidemasa Morita e Geny Catamo. O jogo teve duas partes de 35 minutos.

João Virgínia, Eduardo Quaresma, Bruno Ramos, Rodrigo Dias, Ricardo Mangas, Hidemasa Morita, Samuel Justo, Geny Catamo, Daniel Bragança, Souleymane Faye e Lucas Anjos foram os 11 jogadores que iniciaram o jogo do lado do Sporting. David Moreira, Kauã Oliveira, Rômulo Jr, Paulo Cardoso e Mateo Tanlongo entraram durante o encontro.

O Sporting, privado de 12 jogadores que estão ao serviço das seleções, além de cinco lesionados, tem agora três dias de folga e regressa aos trabalhos na terça-feira. Os leões prepararão o jogo ante o Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga, em Alvalade, marcado para as 20h30 de sexta-feira, 3 de abril.

Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão (Portugal), Zeno Debast (Bélgica), Ousmane Diomande (Costa do Marfim), Georgios Vagiannidis (Grécia), Maxi Araújo (Uruguai), Morten Hjulmand (Dinamarca), Luis Suárez (Colômbia), João Simões (Portugal sub-21) e Iván Fresneda (Espanha sub-21) são os atletas ao serviço das respetivas seleções. Geovany Quenda, Giorgi Kochorashvili, Nuno Santos, Luís Guilherme e Fotis Ioannidis seguem de fora, devido a lesões.