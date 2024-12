Rui Borges apelou a que os jogadores do Sporting reencontrem a confiança de outros tempos e que foi retirada pelos maus resultados durante a curta passagem de João Pereira pelo comando dos leões.

O novo treinador do Sporting reiterou aquilo que já tinha dito, por exemplo, quando orientava o Moreirense e considerou a então equipa de Ruben Amorim a melhor em Portugal e disse que é importante que os jogadores também tenham essa convicção.

«Eles têm de acreditar. São campeões nacionais e têm de acreditar! E eu, enquanto treinador do Sporting, tenho zero dúvidas disso, de que o Sporting é a melhor equipa em Portugal. No ano passado foi a equipa que senti que era a mais forte quando jogava contra ela. Os jogadores não podem duvidar disso. Sabem que são campeões nacionais, mas isso não chega. Temos de continuar a demonstrar que somos os melhores. E demonstrá-lo é continuar a aliar a qualidade à atitude competitiva, que nunca pode faltar mesmo quando faltar a atitude», disse.

«O Sporting é candidato ao título. Ponto final! (...) É uma grande equipa, é o atual campeão nacional e lutará até ao fim para ser campeão», acrescentou.

«Somos campeões nacionais, somos bons, mas não chega falar: temos de o demonstrar e continuar a fazer por isso», reiterou ainda em jeito de aviso.

Rui Borges foi confrontado com uma revelação do próprio, que numa entrevista após o final da época passada assumiu ter dito a Ruben Amorim, logo após o Sporting-Moreirense (3-0, 5.ª jornada), que os leões seriam campeões nacionais. «Disse isso mesmo ao Ruben, porque sentia que a equipa e os adeptos estavam 100 por cento em sintonia. É normal os adeptos e os jogadores ficarem desconfiados. Perde-se confiança e cria-se uma desconfiança coletiva e individual. E eu, enquanto treinador, tenho de arranjar forma de recuperarem essa confiança e não desconfiarem deles próprios nem dos colegas. E temos de passar essa confiança também aos adeptos», notou.

«Se calhar, [os adeptos] não estavam a 100 por cento. Estavam a 95 e temos de ir buscar os outros 5 por cento dessa desconfiança dos adeptos, porque as coisas não estavam a correr tão bem e as expectativas eram elevadíssimas. Mas não acredito que deixem cair a equipa. (...) Cabe-nos ser capazes de ir buscar aqueles 5 por cento dos adeptos que foram abaixo para a sintonia estar mesmo compacta. Que amanhã estará, não tenho dúvida alguma sobre isso», rematou sobre o dérbi com o Benfica.