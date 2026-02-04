Rui Borges, treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quinta-feira, com o AVS, para os quartos de final da Taça de Portugal:

Mudar o chip na Taça

«Não é preciso alertar. Eles sabem que a segunda volta vai ser mais difícil, porque as equipas vão bater-se cada vez mais pelos pontos. Todas elas precisam. Os jogadores vão encarar o jogo com o AVS com essa dificuldade, a perceber que temos de dar o nosso melhor para o ultrapassar. Não há outra hipótese, até porque dita a passagem à meia-final de uma competição. Temos de ser sérios e de estar ligados do início ao fim do jogo. Independentemente de o AVS estar com muitas dificuldades no campeonato, pode chegar à meia-final da Taça de Portugal, por isso a motivação vai ser extra. Vamos passar por dificuldades, mas a equipa sabe que isso vai acontecer. Os últimos meses serão bastante intensos e a equipa precisa de manter o espírito e a ambição que tem demonstrado nos últimos jogos. Só os melhores são capazes.»

Espera um AVS diferente do jogo do campeonato?

«Jogo diferente, com um treinador diferente, em relação ao jogo do campeonato. Penso que está uma equipa mais compacta apesar de todos os resultados que tem tido. Chegaram jogadores novos, o que torna a equipa mais competitiva. Tem variado o seu sistema em alguns momentos. Vai tentar fazer um bom jogo. Estamos preparados para o compromisso e a ambição do AVS. Depois, a Taça de Portugal é muito isto, às vezes os sonhos acontecem. Temos de estar ligados para que não aconteçam surpresas e podermos continuar a lutar por algo que conquistámos na época passada.»

Gestão para o Clássico?

«Poderá acontecer uma ou outra mudança, será inevitável. Faz parte, é natural. Tenho demonstrado, ao longo do tempo e das competições, a confiança que tenho em todos. Eles sabem disso. Estou supertranquilo quanto às minhas decisões para começar o jogo de amanhã. Não a pensar no jogo com o FC Porto, mas para gerir o esforço de um ou outro jogador mais sobrecarregado.»

«Tenho dito várias vezes que aqui quem está acima é o Sporting. Não são os jogadores nem o treinador, é o Sporting, mais nada. Já ganhámos com todos e já ganhámos sem todos. Já todos falharam jogos e ganhámos na mesma. Aqui ninguém está acima da equipa.»

Estado físico de Ioannidis, Nuno Santos e Debast

«O Fotis (Ioannidis) e o Debast estão fora, o Nuno poderá entrar na convocatória.»