Bruno Fernandes e Frederico Varandas foram distinguidos, esta quarta-feira, com os respetivos prémios de futebolista e dirigente, na edição 2019 dos prémios Stromp.

A cerimónia, que decorreu numa unidade hoteleira de Lisboa, envolveu 40 premiados, 14 dos quais escolhidos pelos membros do Grupo Stromp e 26 por inerência, conferidos a atletas medalhados em campeonatos do mundo e da Europa.

Como atleta, foi premiado Jorge Fonseca, campeão do mundo de judo. Também distinguidos foram a voleibolista Fernanda Silva como atleta do ano, o futebolista dos sub-23 Tomás Silva como revelação e, no futsal, Erick Mendonça. Já o prémio Academia foi para o futebolista Joelson Fernandes, enquanto Paulo Freitas (hóquei em patins), Nuno Dias (futsal) e Pedro Soares (judo) receberam o de técnico do ano. O ex-futebolista Rui Jordão, falecido a 18 de outubro, foi lembrado com o prémio Stromp Saudade.

Nos prémios por inerência, nota para o que foi entregue aos campeões do mundo de futebol de praia, que representam o Sporting: Madjer, Nuno Belchior, Rui Coimbra, Tiago Petrony e João Gonçalves, conhecido por Von.