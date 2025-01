O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, confirmou, ao final da manhã desta sexta-feira, que o guarda-redes português Rui Silva – negociado pelo Sporting – está fora dos convocados para a visita ao Valladolid, jogo da 19.ª jornada da liga espanhola, marcado para as 15 horas de sábado.

«Quanto ao Rui Silva, posso dizer que não está convocado para este jogo. O que se passará no futuro, com certeza que é uma perda importante, além do mais é um guarda-redes que teve prestações importantes connosco. O que se passará no futuro, vai ser analisado no momento adequado», referiu o técnico chileno, em conferência de imprensa.

O guardião português de 30 anos, que está no Betis desde 2021, treinou com a equipa na manhã desta sexta-feira, num momento que antecederá o seu adeus ao clube de Sevilha.

Tal como noticiou o Maisfutebol, Rui Silva vai reforçar o Sporting. Os leões aceitaram assumir o salário do jogador até junho e pagar ainda ao Betis 500 mil euros de taxa e cerca de quatro milhões de euros de obrigação de compra, com a possibilidade de um valor extra por objetivos. A contratação custa, portanto, 4,5 milhões de euros, mas pode ainda subir.

Em 2024/25, Rui Silva, que começou por ser a principal opção na fase inicial da época, fez 17 jogos pelo Betis, dos 29 do clube. Adrián San Miguel fez seis, tal como Fran Vieites, que ultimamente tem sido a aposta na baliza para o treinador Manuel Pellegrini. Rui Silva jogou pela última vez a 1 de dezembro e não foi opção nos últimos sete jogos da equipa de Sevilha.