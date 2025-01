O guarda-redes português Rui Silva é reforço do Sporting, confirmou o clube verde e branco, ao início da tarde desta terça-feira.

«Rui Silva é reforço do Sporting Clube de Portugal. O guarda-redes, de 30 anos, chega ao clube proveniente do Real Betis Balompié e assinou contrato até 2028», informa o Sporting, em comunicado.

O Betis também confirmou a transferência do guardião luso para os leões. «O Real Betis Balompié e o Sporting Clube de Portugal chegaram a acordo para o empréstimo de Rui Silva, que inclui obrigação de compra no final da época», refere o clube andaluz, em nota oficial.

Tal como noticiou o Maisfutebol, a SAD leonina acertou o pagamento de 500 mil euros pela taxa de empréstimo e cerca de quatro milhões de euros pela obrigação de compra, que ainda pode ter bónus por objetivos. Assim que terminar o período de cedência (até junho), Rui Silva assina com o Sporting um novo contrato válido por três temporadas (até junho de 2028).

Trata-se de um regresso a Portugal para Rui Silva, oito anos depois da mudança para Espanha. Saiu do Nacional para o Granada a meio da época 2016/17 e, depois de quatro épocas e meia no Granada, está há três temporadas e meia no Betis, desde o verão de 2021.

Em 2024/25, Rui Silva, que começou por ser a principal opção na fase inicial da época, fez 17 jogos pelo Betis. No entanto, Adrián San Miguel e, mais recentemente, Fran Vieites, foram as apostas na baliza para o treinador Manuel Pellegrini. Rui Silva jogou pela última vez a 1 de dezembro e nunca mais atuou pela equipa de Sevilha.

Rui Silva é internacional A português por uma ocasião. Jogou o Portugal-Israel (4-0) de preparação, a 9 de junho de 2021, precisamente em Alvalade.

