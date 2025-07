O Sporting perdeu por 2-0 frente a Celtic e Rui Silva comentou a exibição dos leões, garantindo que o resultado «é o menos importante» neste tipo de jogos.

Em declarações à flash interview da TVI, o internacional português não comentou a polémica com Viktor Gyökeres e afirmou que a equipa está apenas focada na preparação para o jogo da Supertaça, a 31 de julho, frente ao Benfica.

«Acho que o resultado é o que menos importa nestes jogos. O importante é poder ter boas sensações após um mês de férias, voltar a ter minutos. Estamos a afinar alguns pormenores, é um novo sistema também e a equipa está a adaptar-se», começou por referir.

«Gyökeres? Não me cabe a mim falar sobre isso, o importante é pensar na equipa e no jogo com o Celtic. Queremos chegar prontos ao jogo da Supertaça, ainda faltam duas semanas, e estamos a trabalhar para isso», acrescentou.