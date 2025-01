Rui Silva é o novo reforço do Sporting.

O acordo, inicialmente por empréstimo de seis meses, foi alcançado na totalidade nas últimas horas e, segundo apurou o Maisfutebol, o guarda-redes é esperado esta sexta-feira em Lisboa.

Os leões aceitaram assumir o ordenado do jogador até junho e pagar ainda ao Betis as seguintes condicionantes: 500 mil euros de taxa e cerca de quatro milhões de euros de obrigação de compra, com a possibilidade de um valor extra por objetivos. A contratação custa, portanto, 4,5 milhões de euros, mas pode ainda subir.

Depois do curto empréstimo, Rui Silva, de 30 anos, vai assinar um novo contrato com o Sporting, desta vez válido por três temporadas (até junho de 2028).