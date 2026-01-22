Rui Silva, guarda-redes do Sporting, vai leiloar a camisola e as luvas que utilizou no jogo com o PSG, na última terça-feira para a Liga dos Campeões, com o intuito de angariar verbas que vão reverter para uma instituição portuguesa de cariz social, cujo nome ainda não é conhecido.

O anúncio foi feito, nas redes sociais, pela agência que gere a imagem do jogador, de 31 anos. A publicação recorda o «momento inesquecível» vivido em Alvalade, pelo triunfo frente ao campeão europeu PSG (2-1), «que agora pode ajudar quem mais precisa».

«Os detalhes chegam em breve», pode ainda ler-se no post da Lore Agency.