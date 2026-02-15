Sporting
Sporting: quanto renderam em leilão as luvas e camisola de Rui Silva
Valor será doado a associação de apoio a pessoas com deficiência intelectual e famílias
O leilão das luvas e camisola que Rui Silva usou na vitória sobre o PSG, para a Liga dos Campeões, terminou este sábado, com uma receita superior a 800 euros.
Este valor será agora doado à APPACDM da Maia, uma associação que apoia pessoas com deficiência intelectual e famílias.
Tanto a camisola, como as luvas, foram assinadas pelo guarda-redes português e vendidas por 420 e 422 euros, respetivamente. No total, o guarda-redes dos leões vai doar cerca de 842 euros à associação da terra de onde é natural.
O Sporting, recorde-se, venceu o PSG por 2-1 com um «bis» de Luis Suárez.
