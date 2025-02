Rui Silva atingiu as 100 clean sheets, ou seja, jogos sem sofrer golos, na carreira sénior. Diante do Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, o guardião português segurou o nulo com várias defesas importantes, sendo que uma delas foi até numa grande penalidade.

Fez no total cinco defesas no Westfallonstadion, já depois de ter feito seis no empate diante do Arouca, no campeonato. A UEFA considerou mesmo que Rui Silva foi o melhor jogador em campo no Borussia Dortmund-Sporting.

Ao longo da carreira, Rui Silva atingiu 100 jogos sem sofrer golos - 98 deles em clubes, dois por seleções. Isto em 307 jogos oficiais, o que dá uma média aproximada de uma clean sheet a cada três jogos.

No Nacional, somou 14; no Granada 44, no Bétis 37, Sporting três, uma na seleção portuguesa e uma na seleção sub-21. O Granada foi mesmo o clube onde Rui Silva disputou mais jogos - 128 jogos.

O maiato vive os primeiros momentos como jogador do Sporting, aos 31 anos. Fez um trajeto de formação em clubes de menor dimensão como o Brás Oleiro, Maia e Maia Lidador.