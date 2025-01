Rui Silva chega este sábado a Lisboa para fazer exames médicos e assinar contrato com o Sporting.

Recorde-se que, inicialmente, estava previsto que o guarda-redes viajasse ainda esta sexta-feira para Portugal, mas vários contratempos com a torca de documentação acabaram por atrasar a viagem.

Nesse sentido, Rui Silva ainda dorme em Sevilha e viaja já durante o sábado.

Recorde-se que internacional português começou bem cedo o dia, tendo ainda treinado de manhã no Centro de Teinos do Betis. Depois despediu-se dos companheiros e do treinador Manuel Pellegrini, que confirmou que o guarda-redes não estava convocado para a visita a Valladolid e que era «uma perda importante».

Como o Maisfutebol noticiou, Rui Silva chega ao Sporting por empréstimo do Betis, pagando 500 mil euros pela cedência. No final da época, o clube leonino tem uma obrigação de compra no valor de quatro milhões de euros, mais um valor variável por objetivos.