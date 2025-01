Rui Silva chegou a Lisboa na tarde deste sábado, tal como o Maisfutebol avançou ontem, e vai realizar apenas este domingo os habituais exames médicos.

A oficialização do acordo está previsto para acontecer logo na sequência.

A negociação com os espanhóis do Betis foi toda fechada no decorrer da última sexta-feira. O guarda-redes português vai reforçar inicialmente os leões por empréstimo e, depois, em definitivo.

Ao todo, a SAD leonina acertou o pagamento de 500 mil euros pela taxa de empréstimo e cerca de quatro milhões de euros pela obrigação de compra, que ainda pode ter bônus por objetivos.

Assim que terminar o período de cedência (até junho), Rui Silva, de 30 anos, vai assinar com o Sporting um novo contrato válido por três temporadas (até junho de 2028).