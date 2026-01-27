Sporting
Há 42 min
«Temos de controlar o que depende de nós e fazer um bom jogo para vencer»
Rui Silva, guarda-redes do Sporting, acredita que a equipa pode quebrar, em Bilbau, a malapata de resultados do clube em Espanha
Rui Silva, guarda-redes do Sporting, regressa a Espanha para defrontar o Athletic Bilbao na Liga dos Campeões e faz a antevisão ao duelo em conferência de imprensa:
Sporting nunca ganhou em Espanha
«Temos, amanhã, uma grande oportunidade para quebrar essa tradição. Não é fácil jogar aqui. O nosso foco está em alcançar a vitória que nos pode (dar o apuramento para os oitavos), ou não, porque depende de outros resultados. Mas temos de controlar o que depende de nós e fazer um bom jogo para vencer.»
Ernesto Valverde: «O Sporting não é só Luis Suárez»
