Rui Silva, guarda-redes do Sporting, regressa a Espanha para defrontar o Athletic Bilbao na Liga dos Campeões e faz a antevisão ao duelo em conferência de imprensa:

Sporting nunca ganhou em Espanha

«Temos, amanhã, uma grande oportunidade para quebrar essa tradição. Não é fácil jogar aqui. O nosso foco está em alcançar a vitória que nos pode (dar o apuramento para os oitavos), ou não, porque depende de outros resultados. Mas temos de controlar o que depende de nós e fazer um bom jogo para vencer.»