Rui Silva, guarda-redes do Sporting, reagiu à conquista do título no relvado de Alvalade, neste sábado, em declarações a variados órgãos de informação:

«Tivemos muitos momentos. Muitas lesões, muitos jogadores de fora. Muitas vezes em inferioridade e conseguimos reagir. Temos de ser muito gratos por tudo o que fizemos. Ser bicampeão é um marco importante.»

«Espero ser feliz nesta casa. Recebeu-me de braços abertos. É um grande privilégio. Entrei pela porta grande e ganhei um título, estou muito orgulhoso.»

«Taça de Portugal? Esperamos festejar, para a semana há mais.»

«Em cada jogo fora, sentiamo-nos em casa. Fantástica solidariedade entre todos.»

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, com ansiedade. São detalhes que marcam a diferença.»