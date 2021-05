João Palhinha foi eleito o melhor médio do mês de abril na Liga. Esta é a primeira vez que o influente jogador do Sporting ganha este prémio esta temporada, no final de um mês em que foi titular nos cinco jogos realizados pela equipa leonina.

Palhinha recolheu 17,65 por cento dos votos dos treinadores principais das equipas da primeira divisão, tendo batido Matheus Uribe (FC Porto) e Ryan Gauld (Farense), que recolheram ambos 11,11 por cento dos votos.

Refira-se que o Sporting já tinha tido também o melhor guarda-redes do mês (Adán) e o melhor defesa do mês (Coates).