O Sporting entra em campo, esta terça-feira, com o objetivo de dar um passo importante rumo à história na Liga dos Campeões, e Ricardo Sá Pinto considera que nada é impossível na eliminatória com o Arsenal, tal como aconteceu em 2012, diante do Manchester City.

Em entrevista à BBC Sport, o antigo técnico dos leões destaca a importância do VAR para o crescimento do Sporting nos últimos anos, sobretudo na forma como o clube deixou de ser um «patinho feio» no momento das decisões.

«Nos últimos 20 ou 30 anos, existiu sempre a sensação de que o Sporting era o "patinho feio", a equipa que nas decisões estava sempre mal. Eu próprio vivenciei isso, tanto como jogador enquanto treinador. A evolução do VAR ajudou a equilibrar as coisas no futebol português. O Sporting conseguiu estabilizar-se a nível da direção, o que foi extremamente importante», refere.

«Comigo enquanto treinador, conseguimos eliminar o Manchester City, a tal equipa de 500 milhões de euros que todos esperavam que nos goleasse. Sonhar e acreditar são coisas essenciais na vida. Acredito que qualquer coisa é possível nesta eliminatória. O Sporting tem uma equipa que acredita sempre e que consegue competir com qualquer clube. Espero que consigam vencer e fazer história contra o Arsenal», acrescenta.

Recorde-se que o jogo entre Sporting e Arsenal está marcado para esta terça-feira, a partir das 20h, e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.