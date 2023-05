Bernardo Morais Palmeiro, advogado que exercia funções de assessor jurídico da SAD do Sporting, confirmou o fim da colaboração de três anos com os leões.

«Depois de três anos, é hora de dizer adeus ao Sporting. Os meus maiores agradecimentos a toda a direção, em particular ao presidente Frederico Varandas e ao diretor desportivo Hugo Viana, pela oportunidade e confiança, e a todos no clube pelo vosso apoio e cooperação», escreveu numa mensagem de despedida publicada no Linkedin.

O causídico participou ativamente em negociações relativas a transferências de jogadores, sendo por isso braço direito de Frederico Varandas e Hugo Viana. «Tivemos três anos fantásticos: seis janelas de mercado, centenas de transferências de jogadores, negociações sem fim com clubes e agentes e, mais importante, quatro troféus, incluindo a primeira Liga em 19 anos. Muito feliz e orgulhoso por ter contribuído para o ciclo mais bem sucedido do clube nos últimos anos», destacou, dizendo estar ansioso pelo próximo passo.

Antes do Sporting, Bernardo Palmeiro esteve dois anos ligado ao Comité Disciplinar da FIFA, já depois de ter trabalhado no Comité Olímpico Internacional como consultor de projeto.