O Sporting apresentou um lucro de 32 milhões de euros no primeiro semestre de 2025/26, segundo anunciaram os leões na manhã deste sábado através do seu sítio oficial.

Este valor trata-se de mais do dobro face ao período homólogo (os primeiros seis meses de 2024/25), e o quinto exercício consecutivo com resultados positivos.

Os leões dizem que os rendimentos operacionais atingiram «o valor mais elevado de sempre em termos homólogos», num total de 95,8 milhões de euros no semestre.

O Sporting assinala um crescimento 34 por cento em hospitalidade (5,4 milhões), 20 por cento nas receitas em gameboxes (9,6 milhões de euros), e 12 por cento em merchandising, com 11 milhões.

Só em prémios relacionados com a Liga dos Campeões, os leões arrecadaram 41,1 milhões de euros neste semestre, chegando até aos oitavos de final.

No que toca a transferências de jogadores, o Sporting registou um saldo positivo de 11,3 milhões de euros. Teve uma receita recorde de 110,2 milhões de euros (em grande parte, pela venda de Viktor Gyokeres) e uma despesa de 98,2 milhões.

O Relatório e Contas consolidado do primeiro semestre vai ser publicado na CMVM durante o dia deste sábado, garante a SAD do Sporting.

[Notícia atualizada em 12h00]

O comunicado pela SAD do Sporting:

«Destaca-se o apuramento directo no Top 8 da fase de liga da UEFA Champions League, garantindo a qualificação para os oitavos-de-final e receitas totais de 67 milhões de euros, das quais 41,1 milhões foram reconhecidas neste semestre, reforçando o contributo estrutural das competições europeias para a expansão da escala financeira do Clube.

A Sporting SAD prosseguiu igualmente a sua ambição competitiva, com foco no tricampeonato, através de uma gestão activa e disciplinada do ciclo de investimento desportivo, registando rendimentos em transferências de jogadores no montante de 110,2 milhões de euros, incluindo a maior transferência da sua história, e um investimento recorde no plantel de 98,9 milhões de euros, reforçando simultaneamente a competitividade desportiva e o valor estratégico dos seus activos.

Os rendimentos operacionais atingiram o valor mais elevado de sempre em termos homólogos, totalizando 95,8 milhões de euros no semestre, impulsionados por máximos históricos nas principais linhas de receita, com destaque para:

• Gamebox: 9,6 milhões de euros (+20%)

• Merchandising: 11 milhões de euros (+12%)

• Hospitalidade: 5,4 milhões de euros (+34%)

A Sporting SAD constituiu a Sporting Entertainment e assegurou a captação de financiamento, que obteve a notação de investment grade pelas agências Fitch e DBRS, no montante global de 225 milhões de euros, um passo estruturante para a execução do Plano Estratégico Future is Coming 24–34, permitindo acelerar a concretização das suas iniciativas e reforçar a capacidade operacional e económica do Clube.

A Sporting SAD encerra assim o semestre com indicadores financeiros e desportivos robustos, alcançando o valor de activo mais elevado da sua história e consolidando a sua trajectória sustentada de crescimento, reforçando o seu posicionamento competitivo e a sua escala económica no contexto nacional e europeu.»