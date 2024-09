O Sporting registou, na temporada de 2023/24, um resultado líquido positivo de 21,1 milhões de euros, segundo o relatório de gestão e contas do clube, divulgado aos sócios esta sexta-feira.

Destaque claro para o «salto» das contas dos leões, que passaram dos 431 mil euros registados no último exercício, para além do número de sócios pagantes, que atingiu um valor recorde.

Recorde-se que o relatório de gestão e contas vai ser votado na assembleia-geral de 5 de outubro, sendo que o único efeito desta apreciação se deve a «motivos da atualização financeira dos reembolsos de dívida antecipados efetuados», ou seja, relacionados com a reestruturação financeira que o clube levou a cabo.

Além disso, os leões vão propor aos sócios a aquisição do Alvaláxia por 17 milhões de euros, sendo que um dos pontos em cima da mesa é a forma como o Sporting pode adquirir o espaço, quer de forma direta ou de forma indireta. A maneira direta é a aquisição por um valor total de 17 milhões de euros e a indireta envolve a compra de «ações, quotas ou unidades de participação representativas do capital social da entidade proprietária».

No passado dia 10 de setembro, a Sporting SAD anunciou o terceiro exercício consecutivo com lucro, neste caso de 12,1 milhões de euros, no relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).