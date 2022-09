O Sporting extinguiu a dívida junto do BCP após uma emissão de obrigações de titularização de 11,5 milhões de euros, feita pela Sagasta, informou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Assim, os leões ficam com exposição bancária limitada à Sagasta e ao Novo Banco.

«A alteração teve por objecto a emissão pela Sagasta de obrigações de titularização adicionais, no montante de 11.500.000 euros, a título de acréscimo do preço de compra e venda de créditos relacionados com os direitos de transmissão televisiva e multimédia e com os direitos de distribuição do canal Sporting TV», lê-se no comunicado disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).