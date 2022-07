Pedro Porro, jogador do Sporting, na flash interview à Sporting Tv, após o empate (1-1) com o Saint-Gilloise, num encontro particular realizado no Algarve:

«[Desgaste na segunda parte] Estes jogos de pré-época são para ganhar confiança, é importante não perder e vamos continuar a fazer o nosso trabalho para chegar bem à primeira jornada do campeonato.

[Jogadores da formação] Os miúdos vêm sempre com fome, o que é bom. Eles sabem que lhes vamos dar essa força que precisam, estamos com eles até à morte, sabem que podem contar connosco.

Eles sabem que não é fácil, têm de dar um pouco mais do que na formação, não é a mesma coisa do que jogar a um primeiro nível. Se estão aqui, é porque estão a fazer as coisas bem e agora é apoiá-los mais que nunca.

[Chegada de Trincão] Sim, acolhemos todos muito bem, tal como o Rochinha e os outros [jogadores] novos. Esperamos construir uma família juntos porque o campeonato está já aí.

[Campeonato] Já sabem que vamos jogo a jogo, este é o primeiro e amanhã temos outro. Continuamos assim e logo veremos.»