Atualmente ao serviço do Rennes, Romain Salin vestiu a camisola do Sporting entre 2017 e 2019. Na época passada, a última nos leões, foi titular nas primeiras sete jornadas da Liga, mas um momento arrepiante no Algarve diante do Portimonense, a 7 e outubro de 2018, custou-lhe a perda do lugar para Renan Ribeiro.

Numa tentativa inglória de negar o golo ao japonês Shoya Nakajima, o guardião francês chocou contra um dos postes e perdeu os sentidos. «Não tenho memória disso. Vi pela televisão e foi incrível. (...) O Coates puxou-me a língua, mas antes o Nani já estava a dar-me chapadas. Ele estava a aquecer atrás da baliza quando tudo aconteceu e deve ter sido o primeiro a aperceber-se que eu não estava bem. Só que em vez de me colocar de lado, só dizia 'f***-se», disse numa entrevista ao programa 100 % Ligue 1.

Salin, acredita que esse momento fez com que não voltasse a ter regularidade no Sporting, «É verdade que estava com 34 anos, mas posso dizer que aquele estava a ser o melhor momento da minha carreira. Se não me tivesse lesionado, não havia razões para sair da equipa. (...) Foi uma situação que me irritou porque acabou com o meu bom momento», acrescentou, lembrando também as dificuldades sentidas no clube na ressaca do ataque à academia de Alcochete. «Foi uma época estranha, porque tínhamos passado por situações complicadas no ano anterior com os adeptos e os jogadores que rescindira. Era um contexto peculiar», concluiu.

Esta época, Salin contabilizou sete jogos pelo Rennes, que terminou a Liga francesa no terceiro lugar.

