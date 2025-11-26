Declarações do jogador do Sporting, Salvador Blopa, à SportTV, após a vitória por 3-0 ante o Club Brugge, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Blopa fez a sua estreia na Liga dos Campeões aos 18 anos, mas primeiro priorizou um pedido de desculpas ao guarda-redes Nordin Jackers, que ficou em dificuldades no último lance do jogo e foi assistido após um choque e levado ao hospital.

Estreia na Champions:

«Mais do que tudo, queria pedir desculpa ao guarda-redes do Club Brugge. Não foi um lance com intenção má, não tinha coragem de acertar-lhe, espero que melhore rápido e queria pedir-lhe desculpa.»

«Eu comecei na equipa B e do nada vim parar aqui, é um ciclo bom para evoluir como pessoa e jogador, tem sido engraçado e bom para o meu crescimento enquanto jogador.»

O que pediu Rui Borges:

«Deu-me a tarefa, como deu aos outros. Entrar focado, não ter medo de ir para cima, fazer o meu jogo e divertir-me também.»

E agora, o futuro no Sporting:

«A meta é continuar aqui, crescer com a equipa, treinar todos os dias e é isso.»