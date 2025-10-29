O Sporting tem negociações avançadas para firmar um novo contrato (de longa duração) com Salvador Blopa, que foi a grande figura na goleada leonina por 5-1, frente ao Alverca, na última terça-feira, na Taça da Liga, sabe o Maisfutebol.

A SAD leonina ofereceu há cerca de duas semanas um novo vínculo com válido por cinco temporadas - o atual tem duração apenas até junho de 2026 - e, este momento, trabalha apenas para ajustar a questão da cláusula de rescisão.

Os leões querem uma cláusula na ordem dos 100 milhões de euros, enquanto do lado do jogador a ideia passa preferencialmente por um valor inferior. A divergência, entretanto, não preocupa os envolvidos. Estão todos confiantes no acordo.

Aos 18 anos, Salvador Blopa está no Sporting desde os dez anos de idade. Passou por todos os escalões dos leões e estreou-se em alto nível pela equipa principal contra o Alverca.