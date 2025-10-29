Com dois golos na vitória por 5-1 ante o Alverca, na noite de terça-feira, Salvador Blopa brilhou e fez história na estreia pela equipa principal do Sporting, ao tornar-se o mais jovem leão de sempre a bisar no primeiro jogo pela equipa principal.

Blopa, que fez o segundo e quarto golos do Sporting no jogo dos quartos de final da Taça da Liga, bisou na estreia aos 18 anos, quatro meses e 15 dias.

Deste modo, o jovem dos verde e brancos superou uma marca com cerca de 88 anos e que pertencia a uma figura do clube nas décadas de 30 e 40 do último século: Fernando Peyroteo, que bisou na goleada por 7-0 ao Casa Pia, em 1937, na época 1937/38, na sua estreia. Tinha 19 anos.