Sandro Ferreira, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting, informou o clube verde e branco, na tarde desta segunda-feira.

O jovem avançado português, que se tornou internacional sub-17 pela seleção em setembro (fez dois jogos) está no Sporting desde 2020/21, depois de ter começado no clube da sua terra, o União FC Almeirim, antes de jogar também no Footkart EFKA.

Nesta que é a sua sexta época no Sporting, Sandro Ferreira já jogou pelos sub-17 no campeonato nacional (sete jogos, cinco golos), pelos sub-19 (três jogos na Youth League e um golo, além de um jogo no campeonato de juniores) e também se estreou pelos sub-23, fazendo um jogo na Premier League International Cup.

«Vejo Quenda como um exemplo e dá-me motivação»

Em declarações aos canais do clube, Sandro Ferreira afirmou estar «muito feliz» e destacou Geovany Quenda, do plantel principal do Sporting, como «exemplo».

«Estive com ele alguns anos na Academia Cristiano Ronaldo [ndr: enquanto residente] e acompanhei o seu percurso da formação até à equipa principal. Vejo-o como um exemplo e dá-me motivação. É um grande jogador, admiro-o muito», disse Sandro, falando também do seu percurso pessoal no futebol.

«O meu sonho de ser jogador profissional nasceu aos seis anos num rinque perto de casa. O meu pai viu que eu jogava bem e inscreveu-me no clube da terra, o União FC Almeirim. Estive lá um ano e fui depois para o Footkart EFKA. Um dia, um senhor do Sporting CP ligou à minha mãe e disse que eu estava convidado para vir fazer captações aqui, à Academia. Gostaram de mim e, desde então, sou jogador do Sporting», partilhou.