Declarações de Sebastián Coates, na flash interview da SportTV, após o triunfo do Sporting sobre o Santa Clara (2-1) com um golo do central uruguaio já depois dos 90m:

«O jogo até que o árbitro não apite não acaba. Essa é a mensagem que o grupo está a dar: é até ao fim. Há que dar mérito ao adversário. Veio jogar de igual para igual. Cometemos alguns erros e por isso eles marcaram no fim. O mérito também foi do adversário. Fecharam bem os caminhos, mas a nossa equipa está de parabéns pela vitória. Os festejos significam a união do grupo. O trabalho de toda a equipa, de jogadores, staff e da gente que trabalha na Academia.»