Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, lamentou um possível erro de arbitragem na origem do lance que deu o 2-1 ao Sporting, neste sábado, em flash interview concedida à Sport TV.

«Tenho muito orgulho no que fizemos. Defrontámos uma grande equipa. Marcámos, tivemos chances de fazer o 2-1. Se disser o que penso aqui, talvez seja punido. É melhor ficar quieto. Todos viram. O Sporting não precisava disso, porque podia marcar de outra forma. Eles [árbitros] que fazem tantos protestos, deveriam rever um pouco o trabalho deles também.»

Momento da equipa

«A gente enfrenta todos os jogos da mesma forma. A gente sabe que não estamos numa fase muito boa, mas queremos competir contra todos. Estou muito orgulhoso.»

Lance do 2-1

«Num detalhe, fomos penalizados. Acho que toda a gente viu, deixo para vocês falarem.»