Declarações de João Pereira, treinador do Sporting, na conferência de imprensa posterior à derrota com o Santa Clara, neste sábado (1-0):

[Aposta em Edwards, foi teimosia?]

«Eu não sou teimoso. Achei que seria a melhor opção para este jogo, sabia que o Santa Clara ia jogar num bloco baixo, num 5-4-1- O Edwards é um bom jogador nos espaços curtos. Não fez o melhor jogo, mas não abala a minha confiança nele.

[Troca de Morita por Hjulmand]

«O Morten [Hjulmand] já vem de muitos jogos seguidos. Jogou na seleção, contra o Amarante, contra o Arsenal. Já estava um pouco desgatado. O Santa Clara estava num 5-4-1, mas também estava a apostar nas transições, e como o Morten estava a ficar muito perto do avançado deles porque baixava muito sentimos que podia ser perigoso para nós. O Morita entrou bem e lembro-me que conseguiu matar uma ou duas transições.»

[Porquê da troca dos dois centrais?]

«Metemos dois centrais para darem mais velocidade ao jogo, para circularmos com mais velocidade. Dois centrais com bastante qualidade técnica. O Zeno estava um pouco cansado e fustigado, também foi por isso que tirámos dois centrais e colocámos dois centrais.»

[Jogar contra blocos baixos será um problema?]

«Não sei se era um problema, o Sporting vinha com 11 vitórias seguidas no campeonato, e também jogou contra outras equipas com bloco baixo. Contra o Casa Pia conseguiu fazer golos contra uma linha de seis. Podíamos ter feito golos, estou a lembrar-me do remate do Gyökeres, do Matheus Reis, do Geny... Tudo isto na primeira parte. Se fizéssemos o golo primeiro do que o Santa Clara, certamente que eles teriam de se abrir mais um pouco. Quando um bloco baixo não se abre, temos de penetrar nele e fazer golos.»