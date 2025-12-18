A reação de João Simões à vitória do Sporting sobre o Santa Clara nesta quinta-feira, por 3-2, após prolongamento. Além do jogo, falou sobre elogios recentes do selecionador nacional Roberto Martínez.

Análise

«O Santa Clara foi uma equipa que defendeu muito bem, foi um jogo muito disputado. Eles marcaram o golo na única oportunidade que tiveram. Marcámos e fomos para a próxima fase.»

Atitude

«Hoje não foi um grande dia da nossa parte, mas atitude não falta. Nós mesmo não tendo o melhor nível de energia e atitude, levámos o jogo para o prolongamento. O campeonato é o nosso foco e vamos dar tudo.»

Elogios de Roberto Martínez

«Acho que tenho estado a evoluir. O meu sonho é a Seleção, mas não é o foco neste momento. Sou muito jovem e graças a Deus tenho aprendido com mais velhos e sou muito grato. Se Deus quiser, um dia vou chegar lá. Ganhámos aqui no passado. Queremos sempre mais e vamos lutar em todas as competições.»