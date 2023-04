O Sporting recebe neste sábado o Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada da Liga, após a paragem para os jogos das seleções.

Precisamente devido à ausência durante duas semanas de alguns dos habituais titulares - e aos muitos minutos jogados por alguns deles - é de esperar que Ruben Amorim faça algumas alterações em relação à equipa que venceu o Arsenal, no último jogo dos leões antes da interrupção.

Já o Santa Clara, atual lanterna-vermelha do campeonato, tenta, agora com Acciolly, encontrar a fórmula para fugir à zona de despromoção, numa tarefa que se prevê muito dura até ao final da época.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver a aposta do Maisfutebol para as equipas prováveis no jogo deste sábado.