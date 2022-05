O Sporting já garantiu a contratação do médio japonês Hidemasa Morita.

A informação de que a transferência estava na iminência de ser concluída tinha sido veiculada há alguns dias pelo Record e nesta quinta-feira a restante imprensa desportiva impressa dá conta de que Santa Clara e leões já fecharam o negócio, uma informação que o Maisfutebol também está em condições de confirmar.

Recorde-se que no início de abril o presidente do clube açoriano, Ricardo Pacheco, chegou a dizer que o negócio com vista à transferência do internacional japonês para Alvalade estava «bem encaminhado», mas que a decisão final cabia ao Conselho de Administração da SAD, presidido pelo acionista turco Ismail Uzun.

Há pouco mais de uma semana Ricardo Pacheco mostrou-se agastado com o arrastar de um processo que, disse, «deveria estar resolvido há muito».

Uma situação entretanto ultrapassada e Morita será assim o segundo reforço do Sporting para 2022/23, depois de assegurada a contratação do defesa-central Jeremiah St. Juste.