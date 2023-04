A FIGURA: Paulinho

Jogo super competente de Paulinho, cada vez menos contestado nas bancadas de Alvalade. Foi dele o golo que desbloqueou toda a partida, mas a contribuição do avançado não se fica por aí. Muito participativo no encontro, ora a fixar os centrais do Santa Clara ora a jogar em apoio, Paulinho mostrou porque é um dos homens da confiança de Ruben Amorim. A isso tudo, juntou ainda a assistência para o golo de Edwards.

O MOMENTO: Trincão e Edwards aproveitam o brinde açoriano, minuto 22

Bruno Almeida levantou a cabeça, mas mediu mal o passe e a bola sobrou para Edwards. O inglês conduziu e deu o golo a Trincão, o 2-0 aos 22 minutos. Estava resolvida a questão.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Gonçalves

Ruben Amorim já admitiu que o Sporting precisa de Pedro Gonçalves a jogar nos lugares da frente, e é indiscutível que o internacional português dá números a este leão como ninguém. Ainda assim, o meio-campo não lhe assenta nada mal. Fez mais um jogo muito competente ao lado de Ugarte e continua a impressionar a facilidade com que põe os colegas em situação de golo. E vai mais uma assistência...

Marcus Edwards

Nem sempre decide bem, é verdade, mas também é verdade que o Sporting já não consegue viver sem os desequilíbrios do inglês. Nunca se esconde da bola, consegue driblar com facilidade e vai conseguindo cada vez mais traduzir isso em números. Assistiu Trincão para o 2-0 e fez ele o 3-0 com muita classe – segundos depois de um lance em que, lá está, não definiu assim tão bem.

Francisco Trincão

O Sporting vive o melhor momento da época, e esse é também o momento que vive Trincão. Mais solto, o jovem português está cada vez mais adaptado ao corredor esquerdo, ele que sempre jogou mais à direita, e foi um fiel companheiro de ataque de Edwards e Paulinho. Não quis ser o único da frente sem golo e juntou-se também à festa, a dos esquerdinhos (embora o golo de Paulinho tenha sido de cabeça e Edwards tenha faturado com um remate de pé direito).

Arthur

Não é uma posição familiar para o extremo contratado ao Estoril, mas perante a ausência de Ricardo Esgaio e Bellerín, foi Arthur o escolhido para atuar no corredor direito. Defensivamente esteve sempre muito atento e ofensivamente, que é mais a sua praia, também mostrou pormenores interessantes.

Luís Neto

Não jogava há quase sete meses, fruto de uma grave lesão, e esta noite pôde regressar à competição, lançado na segunda parte por Ruben Amorim. Neto teve direito à ovação da noite, quando entrou, e ainda foi eleito o homem do jogo. Simbólico.

Allano

A imagem deixada pelo Santa Clara em Alvalade foi muito pobre, tanto defensivamente como ofensivamente, e só Allano, fruto da qualidade técnica que já lhe é reconhecida, mostrou alguma coisinha – ainda que pouco, reconhecemos.