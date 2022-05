A FIGURA: Sarabia

O minuto 17 foi um dos mais emotivos da noite de Alvalade. Foi nesse minuto, o mesmo do número da camisola do do avançado espanhol, que todo o público em Alvalade se levantou para aplaudir de pé o jogador emprestado pelo Paris Saint-Germain, que se deve ter despedido do Sporting neste sábado. Retribuiu o carinho com um à ponta de lança após assistência de Pedro Gonçalves e saiu pouco depois da hora de jogo para a ovação. Os números falam por ele: 21 golos e oito assistências em 45 jogos de leão ao peito. Continência, Pablo.

O MOMENTO: Edwards merecia, mas tem de ser Pablo

O jogo foi todo para Sarabia. A despedida do avançado espanhol do Sporting teve o ponto alto no momento em que apontou o 3-0, mas ao longo de toda a noite teve os holofotes nele. Quem perdeu com isso foi Marcus Edwards que marcou um dos melhores golos o ano, quando fez o 4-0.

OUTROS DESTAQUES

João Virgínia e André Paulo

A estreia do guarda-redes internacional sub-21 por Portugal na Liga permitiu-lhe fazer o pleno de competições na época em que esteve emprestado pelo Everton ao Sporting. Virgínia esteve em bom plano, apesar de não ter sido colocado à prova de forma muito recorrente. Já André Paulo, apanhou um susto mal entrou, mas conseguiu manter também a folha limpa.

Tabata

Titular pelo segundo jogo consecutivo. E a marcar também pela segunda jornada consecutiva. Ao minuto 41 surgiu na área do Santa Clara e não perdoou o corte defeituoso da defesa açoriana, abrindo o marcador. De resto, o brasileiro aproveitou as últimas oportunidades e termina a época com seis golos e três assistências em 32 jogos.

Edwards

Que monumento do inglês a fechar o marcador. O remate de Edwards foi de longe o melhor golo do jogo e certamente um dos melhores da época na Liga. Emoldurou a ouro a noite de despedidas em Alvalade.

Morita

O japonês do Santa Clara jogou naquela que provavelmente será a sua casa na próxima época. Surgiu como um dos jogadores no duplo pivô defensivo da equipa açoriana, mas diversas vezes foi ele a pegar no jogo e a tentar levar a equipa para a frente.