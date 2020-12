Frederico Varandas não é só o presidente do Sporting: por detrás da capa de dirigente, sempre preocupado com o clube, está um pai de família, que não resiste a trocar uma ou duas gargalhadas com o filho Santiago, como mostra muitas vezes nas redes sociais. A maior parte das fotos que partilha, aliás, são sempre com o «pequeno leão», como lhe chama.

Ora esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, Santiago cumpre precisamente um ano de vida, e Frederico Varandas fez questão de o celebrar com algumas fotografias de momentos que passa com o filho. «Um ano deste pequeno leão», escreveu o presidente do Sporting na legenda de várias fotos, em que também aparece a mãe, a sueca Katarina Larsson, com quem Frederico Varandas mantém um namoro há vários anos.