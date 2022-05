Pablo Sarabia e os adeptos do Sporting viveram neste sábado um dia especial, naquele que terá sido o último jogo do espanhol pelos leões.

Do pré ao pós-jogo, todo o dia do último jogo da época do Sporting foi marcado pela despedida do jogador emprestado pelo Paris Saint-Germain.

Além de diversas ovações – o aplauso de pé ao minuto 17, o momento do golo, ou aquele em que foi substituído -, já após o apito final a comunhão entre Sarabia e os adeptos leoninos teve outros capítulos.

Sarabia fez a volta ao estádio com os restantes companheiros, mas ficou no relvado para lá da descida de todos os outros.

E se, em primeiro lugar, isso se deveu a compromissos com a Liga, uma vez que foi eleito o melhor jogador em campo - tal como para o Maisfutebol - e foi receber o prémio e prestar declarações à Sport Tv, após cumprir esses compromissos, Sarabia ainda se demorou no relvado.

Quando terminou a entrevista, o jogador já tinha no relvado a mala com os seus pertences, mala essa que esvaziou para oferecer tudo aos adeptos.

Sarabia dirigiu-se então à bancada onde esteve a distribuir camisolas, chuteiras e outros objetos que deixaram vários adeptos deliciados, num momento que foi observado e elogiado em vários outros setores das bancadas de Alvalade.

Pablo Sarabia esteve menos de um ano no Sporting, marcou 21 golos em 45 jogos, mas deu muito mais do que isso pelo clube. E os adeptos reconheceram isso mesmo e mostraram-se rendidos ao espanhol até ao último momento dele de leão ao peito.

Uma relação que foi curta, mas intensa. E promete prolongar-se na memória daqueles que a viveram.