Não há fumo branco para a transferência de Tiago Ferreira para o Schalke 04.

Pelo menos para já, as negociações foram encerradas sem que tenha sido possível finalizar a transferência. O Sporting e o Schalke não atingiram uma plataforma de entendimento relativamente aos moldes do negócio, embora o jogador tivesse acordo com o clube alemão.

Nesse sentido, Tiago Ferreira chegou a viajar para Gelsenkirchen, na expetativa de concluir a transferência, mas já está de volta a Portugal. Para já não há mais nenhuma ronda negocial agendada, embora seja provável que as partes voltem a falar no futuro.

Tiago Ferreira, filho do antigo médio Mamede (que fez carreira em Itália (em clubes como o Reggina, o Messina e o Génova), é um avançado de 22 anos, que este ano trabalhou com o plantel principal e que chegou a estrear-se na Liga Europa.