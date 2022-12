O central uruguaio Sebastián Coates vai, jogando ante o Paços de Ferreira, na quinta-feira, cumprir 300 jogos pelo Sporting, meta que só 19 jogadores atingiram na história do clube. Uma marca num percurso que mereceu, esta quarta-feira, elogios do treinador Ruben Amorim, que acredita que o defesa de 32 anos ainda «é muito novo» no futebol atual e que «pode evoluir muito».

«O que eu lhe poderia dizer é o que digo todos os dias. Hoje ainda é um jogador muito novo, que pode evoluir muito, que durante anos meteu na cabeça que era um jogador mais estático, mais lento e não é assim tão lento, tão estático. Pode melhorar muito com bola, tem muitos anos para evoluir e vamos exigir dele cada vez mais no rendimento. Parabéns pela carreira bonita que está a fazer, tem apenas um campeonato nacional e, portanto, temos de exigir mais de todos, principalmente do capitão, ele pode fazer mais e melhor e cá estarmos para ajudá-lo», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços, marcado para as 21h15 de quinta-feira, para a 14.ª jornada da I Liga.

O técnico dos leões falou ainda do momento do avançado Paulinho, que nos últimos quatro jogos fez seis golos.

«Isto é jogo a jogo, isto muda, construir custa às vezes muito tempo e destruir é rápido. Ele vive de bons jogos, de golos e ele já vinha fazendo bons jogos, mas não marcando torna sempre tudo mais complicado. O que ele tem de fazer é esquecer tudo o que está a passar, obviamente que é bom ter bons momentos, mas sabendo que cada história de jogo é diferente e isto muda de jogo para jogo. É continuar a jogar, a divertir-se e focar no trabalho dele», notou o treinador.